Слушания в конгрессе США с участием экс-главы ФБР отложены

Председатель комитета по надзору палаты представителей конгресса США Джейсон Чаффец заявил, что отложит запланированные на 25 мая слушания с экс-директором ФБР Джеймсом Коми.

"Говорил с Коми. Он хочет поговорить со спецпрокурором (Робертом Мюллером - ИФ) до публичных слушаний. Слушания, назначенные на среду, откладываются", - написал он в своем микроблоге в "Твиттере".

По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, Дж.Чаффец запрашивал ФБР передать все документы и записи, которые раскрывают подробности контактов Дж.Коми и президента США Дональда Трампа.