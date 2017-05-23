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Дальнее зарубежье 23.05.2017 09:50

Слушания в конгрессе США с участием экс-главы ФБР отложены

Председатель комитета по надзору палаты представителей конгресса США Джейсон Чаффец заявил, что отложит запланированные на 25 мая слушания с экс-директором ФБР Джеймсом Коми.

"Говорил с Коми. Он хочет поговорить со спецпрокурором (Робертом Мюллером - ИФ) до публичных слушаний. Слушания, назначенные на среду, откладываются", - написал он в своем микроблоге в "Твиттере".

По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, Дж.Чаффец запрашивал ФБР передать все документы и записи, которые раскрывают подробности контактов Дж.Коми и президента США Дональда Трампа.

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Тэги: США, КОНГРЕСС, ФБР, ЭКС/ГЛАВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]