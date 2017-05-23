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СНГ 23.05.2017 14:46

Рада одобрила введение обязательной 75% доли украинского языка на ТВ

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект, который устанавливает обязательную долю украиноязычного контента на телевидении в объеме 75% от общего объема.

Соответствующий проект закона о внесении изменений в некоторые законы о языке аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации поддержали во вторник 269 народных депутатов.

Согласно закону, в недельном объеме вещания телерадиоорганизаций общенациональной или региональной категории вещания передачи и фильмы на государственном языке должны составлять не менее 75% в каждом промежутке времени между 7:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00. Для телерадиоорганизаций местной категории вещания - 50% передач и фильмов на государственном языке в тех же промежутках времени.

Закон вносит изменения в законы "О телевидении и радиовещании", "О культуре" и "Об основах государственной языковой политики".

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Тэги: УКРАИНА, ПАРЛАМЕНТ, ТВ, ЯЗЫК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]