Рада одобрила введение обязательной 75% доли украинского языка на ТВ

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект, который устанавливает обязательную долю украиноязычного контента на телевидении в объеме 75% от общего объема.

Соответствующий проект закона о внесении изменений в некоторые законы о языке аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации поддержали во вторник 269 народных депутатов.

Согласно закону, в недельном объеме вещания телерадиоорганизаций общенациональной или региональной категории вещания передачи и фильмы на государственном языке должны составлять не менее 75% в каждом промежутке времени между 7:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00. Для телерадиоорганизаций местной категории вещания - 50% передач и фильмов на государственном языке в тех же промежутках времени.

Закон вносит изменения в законы "О телевидении и радиовещании", "О культуре" и "Об основах государственной языковой политики".