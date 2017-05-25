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Дальнее зарубежье 25.05.2017 15:26

Депутат Европарламента вступилась за подавшего в отставку эстонского министра, выступившего против членства страны в НАТО

Депутат Европарламента от Эстонии Яана Тоом (Yana Toom) считает ошибкой отставку министра государственного управления Михаила Корба (Mihhail Korb), высказавшегося против членства страны в НАТО.

"Отставку Михаила Корба считаю большой ошибкой. Его слова о НАТО (первые, как в детской считалочке - первое слово дороже второго) выражают мнение огромного числа не только избирателей, но и членов ЦП (Центристской партии - ИФ)", - написала Я. Тоом в четверг в Фейсбуке.

Она указала, что обнародованные в апреле итоги социологического опроса, проведенного фирмой Саар Полл (Saar Poll) об отношении жителей Эстонии к дополнительному контингенту войск НАТО свидетельствуют, "41% жителей Эстонии (причём, как эстонцев, так и русских) считает дополнительный контингент риском для безопасности".

"Это мнение наших сограждан, и тот факт, что за его косвенную поддержку министр, ответственный за проведение административной реформы, а не учений Ёж, вынужден уйти в отставку, посылает очень скверный сигнал", - считает Я.Тоом.

Она отметила, что если бы ей предложили занять освободившийся пост министра, она ответила бы "нет".

"Не готова - я никогда не работала там, где меня лишают возможности высказывать свою точку зрения. Так что - не предложат", - считает евродепутат.

М.Корб подал в среду в отставку в связи с публикацией в газете Laane Elu его высказывания на встрече с ветеранами в городе Хаапсалу (Haapsalu), где он заявил: "Я скажу, может быть, неприятную фразу с точки зрения эстонцев - я не поддерживаю членство в НАТО".

Позже М.Корб заявил, что его высказывания были "неудачными" и что он поддерживает членство страны в НАТО, но готов взять ответственность за свои слова.

Премьер-министр Юри Ратас (Juri Ratas) сказал, что принимает отставку и передаст соответствующее прошение президенту Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid). У него, согласно законодательству, имеется месяц для подбора новой кандидатуры.

Как сообщила в четверг журналистам министр экономики Кадри Симсон (Kadri Simson), центристы начнут обсуждение вопроса о новой кандидатуре на будущей неделе, а до тех пор обязанности министра государственного управления продолжит исполнять М.Корб.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, МИНИСТР, ОТСТАВКА, ПОЛЕМИКА


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