Изменения в плане мероприятий Caspian European Club

«Запланированные на 7 июня 2017 года специальные сессии Caspian Energy Forum, посвященные банковскому сектору с участием Председателя Центрального банка Азербайджанской Республики Эльмана Рустамова и туристическому сектору с участием заместителя министра культуры и туризма Азербайджанской Республики Назима Самедова перенесены на неопределенный срок. Причиной этому является особая загруженность и плотный график вышеуказанных госчиновников», - заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club и Caspian American Club Тельман Алиев.
«От имени руководства, я приношу свои извинения перед членами Caspian European Club и Caspian American Club, а также перед зарубежными гостями, главами компаний и организаций, которые планировали приехать для участия на этих мероприятиях», - сказал он.
По его словам, на бизнес-форумах планировалось участие около 150-ти делегатов, в том числе руководителей и представителей компаний из стран каспийско-черноморского региона и ЕС.
«Мы приглашаем все заинтересованные компании принять участие в специальной сессии Caspian Energy Forum, в рамках Caspian European ClubиCaspian American Club, посвященной обязательному медицинскому страхованиюс участием директора Государственного Агентства Обязательного Медицинского Страхования при Кабинете Министров Азербайджанской Республики Заура Алиева 14 июня 2017 года», - сказал первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Клуба Тельман Алиев.
Caspian European Club и Caspian American Club два раза в месяц в Баку, и в течении года в разных странах мира организовывают бизнес-форумы, в рамках которых компании имеют возможность налаживать контакты, рассказывать о своих проблемах руководителям государственных структур, вносить предложения по решению этих проблем, а также задавать вопросы, ответы на которые позволяют им находить решения существующих проблем и способствуют развитию бизнеса компании.
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