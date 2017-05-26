Изменения в плане мероприятий Caspian European Club

«Запланированные на 7 июня 2017 года специальные сессии Caspian Energy Forum, посвященные банковскому сектору с участием Председателя Центрального банка Азербайджанской Республики Эльмана Рустамова и туристическому сектору с участием заместите­ля министра культуры и туризма Азербайджанской Республики Назима Самедова перенесены на неопределенный срок. Причиной это­му является особая загруженность и плотный график вышеуказанных госчиновников», - заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club и Caspian American Club Тельман Алиев.

«От имени руководства, я приношу свои извинения перед членами Caspian European Club и Caspian American Club, а также перед зару­бежными гостями, главами компаний и организаций, которые планировали приехать для участия на этих мероприятиях», - сказал он.

По его словам, на бизнес-форумах планировалось участие около 150-ти делегатов, в том числе руководителей и представителей ком­паний из стран каспийско-черноморского региона и ЕС.

«Мы приглашаем все заинтересованные компании принять участие в специальной сессии Caspian Energy Forum, в рамках Caspian Eu­ropean ClubиCaspian American Club, посвященной обязательному медицинскому страхованиюс участием директора Государственного Агентства Обязательного Медицинского Страхования при Кабинете Министров Азербайджанской Республики Заура Алиева 14 июня 2017 года», - сказал первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Клуба Тельман Алиев.

Caspian European Club и Caspian American Club два раза в месяц в Баку, и в течении года в разных странах мира организовывают биз­нес-форумы, в рамках которых компании имеют возможность налаживать контакты, рассказывать о своих проблемах руководителям государственных структур, вносить предложения по решению этих проблем, а также задавать вопросы, ответы на которые позволяют им находить решения существующих проблем и способствуют развитию бизнеса компании.