Президент Молдавии подписал указы об отставке четырех министров

Указами президента Молдавии Игоря Додона отправлены в отставку четыре министра, представлявших в правительстве Либеральную партию.
От должностей освобождены вице-премьер Георгий Брега, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Юрий Киринчук, министр окружающей среды Валерий Мунтяну, министр просвещения Корина Фусу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе президента Молдавии во вторник.
И.Додон написал на своей странице в Facebook, что подписал указы об отставке министров, не раздумывая.
"В истории Республики Молдова были разные министры - одни лучше, другие менее компетентные. Но большинство проявляли определенную преданность Родине. Однако, никто до сих пор не проявлял столь высокий уровень некомпетентности и стремление ликвидировать Молдавию как государство, как эти министры и их политические лидеры", - написал президент.
По его мнению, подписание указов об отставке является "не просто административным актом, но и жестом исторической и политической справедливости для Молдавии как государства".
Как сообщалось, в пятницу Либеральная партия Молдавии (ЛПМ) заявила о выходе из состава правящей в Молдавии коалиции и переходе в оппозицию. В понедельник подали в отставку три министра, которые представляли ЛПМ в кабинете министров.
Министр транспорта Ю.Киринчук еще более месяца назад был арестован по обвинению в коррупции. Он содержится в следственном изоляторе, но до сих пор не был отстранен от должности.
ЛПМ мотивировала свое решение о выходе из правящей коалиции давлением, оказываемым на партию, а также арестом ряда ее руководителей, в том числе мэра Кишинева Дорина Киртоакэ, других руководителей мэрии и Ю.Киринчука.
Премьер-министр Молдавии Павел Филип заявил во вторник, что назначать новых министров вместо представителей ЛПМ, которые подали в отставку, пока не планируется. По его словам, на заседании правительства в среду будут назначены новые заместители министров, которым будет поручено исполнять обязанности министров, подавших в отставку. Чуть позже будет внедрена реформа правительства.
Согласно процедуре, премьер должен предлагать кандидатуры на пост министров, а назначаются они указами президента. Из-за разногласий между правящей коалицией и президентом, И.Додон соглашается отстранить министров от должности, но отказывается назначать предлагаемых министров.
В этой ситуации власти намерены осуществить реформу правительства и внести изменения в закон о правительстве. Согласно поправкам, премьер сможет самостоятельно утверждать структуру правительства и проводить кадровые перестановки в кабинете министров без президента, по согласованию с парламентом. Реформа правительства предусматривает сокращение количества министерств с 16 до девяти.
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