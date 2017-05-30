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Транспорт и связь 30.05.2017 21:27

Airbus Helicopters начала строительство в Китае вертолетного завода

Airbus Helicopters приступила к созданию первой в Китае линии по сборке гражданских вертолетов.

Заводом, строительство которого началось на территории города Циндао провинции Шаньдун, будут совместно управлять Airbus Helicopters и Qingdao United General Aviation Company (Циндаоская объединенная компания авиации общего назначения).

После завершения постройки в 2018 году на предприятии будут собираться по 18 вертолетов H135 в год. При этом производственная мощность может быть увеличена в зависимости от спроса.

Выпуск первого вертолета ожидается в 2019 году, сообщает агентство "Синьхуа".

Как заявил генеральный директор компании Airbus Helicopters Гийом Фори, создание линии сборки вертолетов говорит об усилении сотрудничества компании с КНР, где наблюдается динамичное развитие авиационной промышленности.

По прогнозам специалистов, в ближайшие 20 лет Китаю потребуется 600 легких вертолетов.

H135 - популярный легкий вертолет, который широко применяется в Китае в сфере оказания медицинской помощи, поисковых операций, полицейского надзора, пожаротушения и туризма.

В 2016 году Китай стал самым крупным рынком сбыта гражданских вертолетов Airbus Helicopters.

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Тэги: КИТАЙ, AIRBUS, ВЕРТОЛЕТЫ, ЗАВОД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]