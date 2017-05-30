Airbus Helicopters начала строительство в Китае вертолетного завода

Airbus Helicopters приступила к созданию первой в Китае линии по сборке гражданских вертолетов.
Заводом, строительство которого началось на территории города Циндао провинции Шаньдун, будут совместно управлять Airbus Helicopters и Qingdao United General Aviation Company (Циндаоская объединенная компания авиации общего назначения).
После завершения постройки в 2018 году на предприятии будут собираться по 18 вертолетов H135 в год. При этом производственная мощность может быть увеличена в зависимости от спроса.
Выпуск первого вертолета ожидается в 2019 году, сообщает агентство "Синьхуа".
Как заявил генеральный директор компании Airbus Helicopters Гийом Фори, создание линии сборки вертолетов говорит об усилении сотрудничества компании с КНР, где наблюдается динамичное развитие авиационной промышленности.
По прогнозам специалистов, в ближайшие 20 лет Китаю потребуется 600 легких вертолетов.
H135 - популярный легкий вертолет, который широко применяется в Китае в сфере оказания медицинской помощи, поисковых операций, полицейского надзора, пожаротушения и туризма.
В 2016 году Китай стал самым крупным рынком сбыта гражданских вертолетов Airbus Helicopters.
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