В Еврокомиссии проанализировали выполнение Facebook, Twitter, YouTube и Microsoft обязательств бороться с ненавистническим контентом

Член Европейской комиссии по вопросам юстиции Вера Юрова представила в четверг в Брюсселе оценку выполнения компаниями Facebook, Twitter, YouTube и Microsoft взятых обязательств сотрудничать с ЕК в препятствии распространению в социальных сетях Европы содержания, разжигающего ненависть.
Год назад Еврокомиссия и четыре крупнейшие платформы социальных СМИ объявили о кодексе поведения для борьбы против выражения ненависти в интернете.
"Результаты нашей второй оценки кодекса поведения обнадеживают. Сегодня компании удаляют вдвое больше противозаконных заявлений, побуждающих к ненависти, чем полгода назад, и делают это быстрее. Речь идет о важном шаге в правильном направлении, который показывает, что подход, основанный на саморегулировании, может функционировать, если все игроки выполняют свою роль", - заявила в четверг на пресс-конференции в Брюсселе член Еврокомиссии по вопросам юстиции Вера Юрова.
По ее словам, это "накладывает большую ответственность на компании, которые должны добиваться еще большего прогресса, чтобы вместе выполнять свои обязательства".
Подписав кодекс поведения, интернет-компании обязались анализировать в течение 24 часов большинство сигналов о возможных противозаконных высказываниях онлайн, несущих содержание, исполненное ненависти, и удалять контент такого типа или блокировать доступ к нему, на основе законодательства стран ЕС, адаптированного к общеевропейскому.
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