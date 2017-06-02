SOCAR поможет Узбекнефтегаз определить направления деятельности в Азербайджане

Компания SOCAR (Государственная нефтяная компания Азербайджана, ГНКАР) и узбекский национальный холдинг «Узбекнефтегаз» подписали меморандум для определения направлений возможной деятельности холдинга в Азербайджане, говорится в сообщении на сайте SOCAR.

Документ подписали президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и председатель правления Узбекнефтегаз Алишер Султанов.

Представители «Узбекнефтегаз» принимают участие в Каспийской нефегазовой выставке-конференции.

Р.Абдуллаев отметил, что SOCAR изучает перспективы углубления энергетического сотрудничества с Узбекистаном, проведения совместных нефтегазовых операций.

Как сообщалось, в мае 2016 года SOCAR и «Узбекнефтегаз» подписали меморандум, предусматривающий сотрудничество в сфере разведки и разработки нефтегазовых месторождений и другие потенциальные сферы для развития энергосектора, в мае 2017 года - меморандум, предусматривающий совместную разработку месторождений.

А.Ахундов