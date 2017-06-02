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ТЭК 02.06.2017 13:24

SOCAR поможет Узбекнефтегаз определить направления деятельности в Азербайджане

Компания SOCAR (Государственная нефтяная компания Азербайджана, ГНКАР) и узбекский национальный холдинг «Узбекнефтегаз» подписали меморандум для определения направлений возможной деятельности холдинга в Азербайджане, говорится в сообщении на сайте SOCAR.

Документ подписали президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и председатель правления Узбекнефтегаз Алишер Султанов.

Представители «Узбекнефтегаз» принимают участие в Каспийской нефегазовой выставке-конференции.

Р.Абдуллаев отметил, что SOCAR изучает перспективы углубления энергетического сотрудничества с Узбекистаном, проведения совместных нефтегазовых операций.

Как сообщалось, в мае 2016 года SOCAR и «Узбекнефтегаз» подписали меморандум, предусматривающий сотрудничество в сфере разведки и разработки нефтегазовых месторождений и другие потенциальные сферы для развития энергосектора, в мае 2017 года - меморандум, предусматривающий совместную разработку месторождений.

А.Ахундов

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Тэги: SOCAR, УЗБЕКНЕФТЕГАЗ, МЕМОРАНДУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]