SOCAR поможет Узбекнефтегаз определить направления деятельности в Азербайджане

Компания SOCAR (Государственная нефтяная компания Азербайджана, ГНКАР) и узбекский национальный холдинг «Узбекнефтегаз» подписали меморандум для определения направлений возможной деятельности холдинга в Азербайджане, говорится в сообщении на сайте SOCAR.
Документ подписали президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и председатель правления Узбекнефтегаз Алишер Султанов.
Представители «Узбекнефтегаз» принимают участие в Каспийской нефегазовой выставке-конференции.
Р.Абдуллаев отметил, что SOCAR изучает перспективы углубления энергетического сотрудничества с Узбекистаном, проведения совместных нефтегазовых операций.
Как сообщалось, в мае 2016 года SOCAR и «Узбекнефтегаз» подписали меморандум, предусматривающий сотрудничество в сфере разведки и разработки нефтегазовых месторождений и другие потенциальные сферы для развития энергосектора, в мае 2017 года - меморандум, предусматривающий совместную разработку месторождений.
А.Ахундов
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