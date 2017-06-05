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05.06.2017 16:25

Nar представляет выгодные пакеты «Отпуск» для пользователей услуг роуминга

Мобильный оператор Nar представил выгодные пакеты «Отпуск» для абонентов, пользующихся услугами международного роуминга. Благодаря новым интернет-пакетам, абоненты Nar будут чувствовать себя как дома, даже находясь за границей. Больше не нужно искать точки доступа Wi-Fi во время путешествий, потому что путешествовать очень удобно и экономично, заказав один из пакетов «Отпуск» от Nar.

В рамках данного предложения, цена за пакеты «Отпуск-2» (200 Мб) и «Отпуск-5» (600 Мб) составляет всего лишь 2 AZN и 5 AZN соответственно. Пакеты «Отпуск» доступны в таких странах как США, Израиль, Украина, Грузия, Иран, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан.

Срок действия пакетов составляет 15 дней, в то время как интервал подсчета трафика равен 40 Кб. Интернет-пакеты доступны для всех абонентов предоплаченных и пост-оплаченных тарифов, а также для номеров Nar-data. Абоненты могут заказать неограниченное количество пакетов. В этом случае, использование интернет-трафика исчисляется от даты последнего заказанного пакета. Чтобы воспользоваться данным предложением, нужно всего лишь набрать код *777#102#YES для подключения к пакету «Отпуск-2» или *777#105#YES для подключения к пакету «Отпуск-5». Для проверки остатка трафика в рамках используемого пакета, достаточно набрать *777#20#YES.

Более подробную информацию об услугах роуминга и тарифах оператора Nar, можно получить на сайте nar.az.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]