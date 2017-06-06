Борьба с коррупцией в Азербайджане носит целенаправленный характер - генпрокурор

Азербайджан предпринимает целенаправленные шаги в рамках борьбы с коррупцией, заявил генеральный прокурор республики Закир Гаралов.

«Борьба с коррупцией является важным приоритетом проводимой правительством Азербайджана политики, и можно смело сказать, что сегодня в нашей стране существуют все необходимые условия для успешной антикоррупционной деятельности», - сказал З.Гаралов на 3-ем заседании глав антикоррупционных организаций и Омбудсменов стран-членов Организации экономического сотрудничества в Баку во вторник.

По его словам, в республике предпринимаются целенаправленные шаги в этом направлении. «Мы присоединились к различным международным конвенциям в области борьбы с коррупцией. Успешно реализованы три национальных плана по антикоррупционной борьбе, сегодня реализуется четвертый план», - отметил генпрокурор.

З.Гаралов подчеркнул также успешное сотрудничество Азербайджана с ОЭС и странами мусульманского мира. «Наши отношения с мусульманскими странами успешно построены как в двустороннем, так и многостороннем формате. Усиливаются наши экономические и политические связи. Азербайджан тесно сотрудничает с ОЭС, вносит вклад в реализацию торговых, транспортных и других проектов в рамках организации», - подчеркнул З.Гаралов.

Р.Бабаев