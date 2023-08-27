Зеленский предложит приравнять коррупцию в военное время к госизмене

Президент Украины Владимир Зеленский предложит Верховной Раде приравнять коррупцию в военное время к государственной измене, соответствующий законопроект будет направлен в ближайшую неделю.

"Для меня лично война №1. Должен ли я находить больше времени на борьбу с коррупцией? Будем ли мы это делать? Точно. Но у меня нет, как вам сказать, много времени на то, чтобы заниматься деталями, потому что есть действительно мелочи", - заявил Зеленский в интервью Наталье Мосейчук, обнародовангом на ее ютюб-канале.

По его словам, "если хочешь побороть местную брусчатку, то нет возможности сражаться с брусчаткой каждого города".

"Есть фундаментальные решения, на них обращаю внимание. К примеру, коррупция. Я поставил задачу законодательству. Законодателю Украины будут предложены мои предложения по приравниванию коррупции к государственной измене в военное время. А ведь я понимаю, что такое оружие не может действовать постоянно в обществе. Но на военное время, я думаю, это поможет", - сказал он.

Как подчеркнул президент, "это будет очень серьезный инструмент для того, чтобы даже не думали (брать деньги – ИФ-У)…". "Если есть доказательства, человек должен быть за решеткой. Думаю, что в парламент это получит ближайшую неделю и дальше все на стороне парламента. Придержится ли этого законодатель, я не знаю, но я точно предложу, потому что мы развиваем демократическое общество. И очень важно не прокручивать гайки и не смотреть на каждый раз на тот или иной острый, вопиющий случай. Мы должны вводить системные вещи. Системные решения. Именно так борются с коррупцией", - заявил Зеленский.