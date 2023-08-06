Зеленский анонсировал новый виток кадровых чисток в рамках борьбы с коррупцией

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новый виток увольнений в рамках инициативы по борьбе с коррупцией. Об этом сообщает Reuters.
"Мы продолжим избавляться от тех, кто привязан к своим старым привычкам и схемам, ослабляющим Украину десятилетиями", - заявил украинский президент.
Он добавил, что кадровые чистки запланированы на будущую неделю, при этом не назвал конкретных имен.
До этого бывшего заместителя руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко обвинили в использовании служебного положения в личных интересах. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) направило протоколы о его коррупционных правонарушениях в суд.
В.Алиев
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