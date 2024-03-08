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Президент Украины посетил верфь Стамбула

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего рабочего визита в Стамбул посетил верфи, где идет строительство многоцелевых военных морских кораблей (корветов) для украинских Военно-Морских сил.

"Визит в Турцию. Стамбул. Верфи, где строят корветы для наших Военно-Морских сил. Ознакомился со степенью готовности и оснащением корвета "Иван Мазепа". Пообщался с военнослужащими ВМС Украины. Спасибо за службу. Добавляем силы нашему государству", - написал президент в своем Телеграмм.

Также глава государства ознакомился с ходом строительства второго украинского корвета класса "Ada", которому ранее в пятницу присвоил имя гетмана Ивана Выговского.

Зеленский выразил благодарность президенту Турецкой Республики и всем оборонным компаниям Турции и Украины, которые работают совместно.

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Тэги: УКРАИНА, ТУРЦИЯ, ЗЕЛЕНСКИЙ, ВЕРФЬ


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