В Турцию прибыл второй сухогруз с пшеницей с Украины

В Турцию под флагом Палау прибыл сухогруз Aroyat, который является вторым судном, вышедшим с Украины по зерновому коридору. Об этом сообщает France24 со ссылкой на данные сайтов мониторинга морского движения.

По его информации, вторая партия украинской пшеницы прибыла в Турцию через Черное море.

Также уточняется, что сухогруз Aroyat под флагом Палау, груженный 17 600 тоннами пшеницы, в пятницу, 22 сентября, направился в Египет из портового города Черноморск.

В.Алиев