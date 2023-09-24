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Дальнее зарубежье 24.09.2023 20:25

В Турцию прибыл второй сухогруз с пшеницей с Украины

В Турцию под флагом Палау прибыл сухогруз Aroyat, который является вторым судном, вышедшим с Украины по зерновому коридору. Об этом сообщает France24 со ссылкой на данные сайтов мониторинга морского движения.

По его информации, вторая партия украинской пшеницы прибыла в Турцию через Черное море.

Также уточняется, что сухогруз Aroyat под флагом Палау, груженный 17 600 тоннами пшеницы, в пятницу, 22 сентября, направился в Египет из портового города Черноморск.

В.Алиев

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Тэги: ТУРЦИЯ, УКРАИНА, ПШЕНИЦА


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