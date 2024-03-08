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Зеленский прибыл с визитом в Турцию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Стамбул, чтобы встретиться с главой турецкого государства Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Самолет с украинским лидером и сопровождающей его делегацией на борту приземлился в аэропорту имени Ататюрка.

В аэропорту украинскую делегацию встретили турецкие официальные лица.

В рамках визита украинской делегации состоится встреча Зеленского с президентом Эрдоганом.

В ходе встречи будет обсуждаться ход продолжающегося вооруженного конфликта между Украиной и Россией. Кроме того, планируется подробно обсудить ситуацию, касающуюся продолжения действия Соглашения о зерновом коридоре и поиска долгосрочного мира в регионе. Одним из вопросов повестки дня также станут турецко-украинские отношения.

Ранее президент Украины Зеленский совершил визит в Турцию 7 июля 2023 года, сообщает "Анадолу".

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, ТУРЦИЯ, ВИЗИТ


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