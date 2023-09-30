Зеленский заявил о работе над флотом морских дронов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране создается флот морских дронов, а также запущено производство орудий и снарядов по стандартам НАТО. Запись приветствия украинского лидера к участникам форума военной индустрии в Киеве опубликована в его Telegram-канале.
По словам Зеленского, формируемый на Украине флот морских дронов является первым в мире. Украинский президент также призвал иностранные компании локализовать производство оружия в стране. Согласно сообщению Зеленского, на полях форума он обсудил возможность совместного производства оружия с представителями военных компаний и ассоциаций из Великобритании, Германии, США, Турции, Чехии и Швеции.
Президент Украины также объявил о создании фонда для развития производства оружия и строительства военных объектов Украины, для которого планируется использовать средства от продажи конфискованных активов России.
В.Алиев
ВС Азербайджана уже конфисковали у армянских военных в Карабахе 22 единицы бронетехники
МИД Азербайджана осудил нападение армянских радикалов на участников конференции в США
В результате обстрела с территории Армении погиб военнослужащий азербайджанской армии
Центр поддержки экспорта в январе-сентябре сократил экспорт товаров из Азербайджана на 15%
Великобритания в августе сократила выпуск автомобилей впервые за 7 месяцев - на 9,7%
Потребление природного газа в Латвии в январе-августе снизилось на 10%
Разработчик видеоигр Epic Games сократит 16% персонала
Иностранцы за 8 мес. совершили в Азербайджане операции с банковскими картами на $835 млн
Страны ЕС в январе-июле экспортировали в Азербайджан фармпродукции примерно на 92 млн евро
Власти Азербайджана ВИЭ-потенциал Нахчывана оценивают в 5 ГВт, планируют реализацию ряда проектов с иностранными инвесторами
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
В Бакинской высшей школе нефти прошло мероприятие под названием «4SIM TALKS»
Для сотрудников Yelo Bank организован очередной «День здоровья»
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС