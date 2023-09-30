Зеленский заявил о работе над флотом морских дронов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране создается флот морских дронов, а также запущено производство орудий и снарядов по стандартам НАТО. Запись приветствия украинского лидера к участникам форума военной индустрии в Киеве опубликована в его Telegram-канале.

По словам Зеленского, формируемый на Украине флот морских дронов является первым в мире. Украинский президент также призвал иностранные компании локализовать производство оружия в стране. Согласно сообщению Зеленского, на полях форума он обсудил возможность совместного производства оружия с представителями военных компаний и ассоциаций из Великобритании, Германии, США, Турции, Чехии и Швеции.

Президент Украины также объявил о создании фонда для развития производства оружия и строительства военных объектов Украины, для которого планируется использовать средства от продажи конфискованных активов России.

В.Алиев