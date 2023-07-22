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Дальнее зарубежье 22.07.2023 17:55

Зеленский обсудил по телефону с Столтенбергом насущные для Украины и мира проблемы

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, с которым обсудил в то числе первоочередные шаги для разблокирования черноморского "зернового коридора".

"Обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время Вильнюсского саммита Альянса, а также дальнейшие действия по интеграции Украины в НАТО. Поделились оценками нынешней ситуации в Черном море и рисков, создаваемых ею для глобальной продовольственной безопасности", - сообщил Зеленский в телгерам-канале.

"Определили первоочередные и будущие шаги, необходимые для разблокирования и функционирования черноморского «зернового коридора»», - отметил президент Украины.

В.Алиев

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, СТОЛТЕНБЕРГ, НАТО


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