Зеленский обсудил по телефону с Столтенбергом насущные для Украины и мира проблемы

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, с которым обсудил в то числе первоочередные шаги для разблокирования черноморского "зернового коридора".

"Обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время Вильнюсского саммита Альянса, а также дальнейшие действия по интеграции Украины в НАТО. Поделились оценками нынешней ситуации в Черном море и рисков, создаваемых ею для глобальной продовольственной безопасности", - сообщил Зеленский в телгерам-канале.

"Определили первоочередные и будущие шаги, необходимые для разблокирования и функционирования черноморского «зернового коридора»», - отметил президент Украины.

В.Алиев