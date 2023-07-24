Украина полностью готова к переговорам о членстве в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев полностью готов к переговорам о членстве в Евросоюзе.

"Мы должны выйти на начало переговоров по членству. Украина к этому полностью готова. Мы выполняем то, что необходимо с нашей стороны и делаем все возможное, чтобы готовность Евросоюза была также полной", - сказал он в видеообращении в понедельник.

Зеленский также высказался против продления после 15 сентября ограничений на экспорт украинской агропродукции в Европу.

"Есть очень важная договоренность с Еврокомиссией по поводу 15 сентября. Это крайняя дата существования ограничений нашего экспорта. И мы верим, что европейская сторона выполнит обязательства по той дате, когда временные ограничения прекратят действовать", - сказал он.