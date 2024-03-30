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Дальнее зарубежье 30.03.2024 14:40

Зеленский уволил своего советника

Сергей Шефир уволен с поста первого помощника президента Украины Владимира Зеленского. Указ опубликован на официальном сайте украинского лидера.

"Уволить Шефира Сергея Нахмановича с должности первого помощника президента Украины", - указано в документе.

Шефир занимает должность помощника президента Украины с мая 2019 года. До прихода в политику он вместе с Зеленским работал над телепроектами. Шефир - сооснователь студии "Квартал-95", основанной на базе команды КВН "95-й квартал". Вместе со своим братом Борисом Сергей Шефир писал тексты для "95-го квартала", а также участвовал в постановках других украинских команд.

Также Зеленский уволил Олега Устенко, Михаила Радуцкого, Сергея Трофимова - с должности нештатного советника президента, Алену Вербицкую - с должности советника - уполномоченного президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины. Наталью Пушкареву отстранили от обязанностей уполномоченного президента по вопросам волонтерской деятельности.

26 марта Зеленский уволил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

В.Алиев

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, СОВЕТНИК, УВОЛЬНЕНИЕ


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