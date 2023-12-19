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Регион 19.12.2023 17:07

Процесс вступления Украины и Молдовы в ЕС застопорится - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник заявил, что переговоры Украины и Молдовы с ЕС о вступлении в Евросоюз затянутся на неопределенное время, как это случилось с его собственной страной.

"Получение статуса кандидат в ЕС не означает, что они станут членами союза. Начнется процесс, и он тоже зайдет в тупик", - приводят западные СМИ слова Эрдогана.

"Ни одна из этих стран не Турция", - сказал он, пояснив, что "стратегический и экономический" потенциал Турции, являющейся кандидатом на вступление в ЕС с 2005 года, давал ей право присоединиться к Евросоюзу, однако этому помешали политические препятствия.

Эрдоган подчеркнул, что Турция больше соответствует критериям вступления в Евросоюз, нежели некоторые страны, уже состоящие в ЕС, но Анкару годами заставляли ждать. "ЕС нужно сейчас отказаться от этой ошибки", - подчеркнул президент.

14 декабря страны Евросоюза приняли решение начать с Украиной и Молдовой переговоры о вступлении в ЕС.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЕС, УКРАИНА, МНЕНИЕ


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