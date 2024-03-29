Турецкой Southwind Airlines запретили летать через Европу

ЕС ввел запрет на полеты через Европу турецкой авиакомпании Southwind Airlines, сообщает издание Turizm Guncel.
"Брюссель объявил странам-членам ЕС, что Southwind Airlines (официальное название Cortex Aviation and Tourism Trade), запретили взлетать, летать и приземляться в Европе в соответствии санкционным регламентом", - пишет издание.
Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), сейчас задерживается рейс под кодом авиакомпании Air Cairo SM903 из Шарм-эль-Шейха, который фактически выполняется Southwind с техпосадкой в Хургаде. Согласно табло аэропорта Шереметьево, он должен был вылететь в 17:30 по Москве, но вылет отложили.
"На этом рейсе находятся туристы туроператоров Coral Travel и PEGAS Touristik. На данный момент оба туроператора развозят клиентов по гостиницам, им предоставляют размещение и питание", - уточнили в ассоциации.
Как отмечает газета, Southwind Airlines планировала летать в Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт, Гамбург, Мюнхен и Штутгарт в Германии. Кроме того, в программу был включен Ираклион в Греции.
Авиакомпания Southwind Airlines базируется в Анталье. О ее создании власти Турции объявили в апреле 2022 года после введения против РФ западных санкций из-за ситуации на Украине. Как декларировалось, компания ориентирована на привлечение российских туристов.
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