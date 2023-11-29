Боррель предложил Турции возобновить диалог высокого уровня

Евросоюз хотел бы иметь взаимовыгодные отношения с Турцией, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в среду на пресс-конференции в Брюсселе.
"Мы желаем и предлагаем возобновить диалог высокого уровня в рамках Совета ассоциации, приостановленный в 2019 году. Но в то же время мы ясно заявляем, каковы наши ожидания. Мы хотим сохранения спокойствия в Восточном Средиземноморье, содействия процветанию региона - и все это с помощью Турции", - сказал высокий представитель ЕС.
Боррель представлял прессе свой совместный с Еврокомиссией доклад о состоянии политических, экономических и торговых отношений ЕС-Турция в соответствии с поручением Европейского совета от 29-30 июня 2023 года. Этот доклад, по его словам, не затрагивает переговоров о присоединении Турции к ЕС, а описывает "более общие отношения с Турцией, не касаясь ее кандидатуры".
"Речь идет о важном соседе, о ключевом партнере и, не будем также забывать, о стране-кандидате на вступление в Европейский союз, даже если переговоры об этом остаются в тупике", - сказал глава дипломатии ЕС.
Боррель сообщил, что предложения, содержащиеся в докладе, включают такие направления, как торговля, инвестиции, миграция, взаимосвязь, экологический и цифровой переходы, энергетика и другие. Также речь идет о либерализации визового режима.
В качестве первого этапа Брюссель предлагает начать переговоры о модернизации таможенного союза ЕС-Турция.
"Мы ясно настаиваем на наших ожиданиях от Турции, а именно: устранении наших торговых противоречий, сотрудничестве с Европейским союзом с целью воспрепятствовать обходу европейских санкций против России, создании благоприятного климата для возобновления переговоров по Кипру. Диалог об основных правах и правовом государстве остается в центре отношений между Европейским союзом и Турцией", - объяснил Боррель.
Он подчеркнул, что теперь европейские лидеры должны дать установки относительно того, как продолжать отношения ЕС с Турцией.
Баку и Алжир провели первый раунд межмидовских политконсультаций
Алиев назначил начальника отдела в секретариате Совбеза Азербайджана
Ferrovial продает 24% аэропорта Хитроу за 2,4 млрд фунтов французской Ardian и саудовскому PIF
Cheniere договорилась о покупке газа в Канаде и продаже СПГ австрийской OMV в ЕС
В Мингячевире произошло землетрясение
LDU планирует построить пятиэтажную лабораторию
Алиев открыл филиал DOST Evi в Исмаиллы
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Министерство Экологии и Природных Ресурсов и NEQSOL Holding подписали меморандум о сотрудничестве
Определились участники программы "Yelaw Boot Camp" от Yelo Bank
Исполнилось 12 лет со дня основания Бакинской высшей школы нефти
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире