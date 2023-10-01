Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Турция ничего не ждет от ЕС относительно вступления в союз. Об этом он сообщил во время выступления в парламенте, передает Haberturk.

По его словам, если ЕС откажется от "несправедливого отношения касательно выдачи виз, то они исправят свои ошибки".

"Если же нет, то они потеряют право ожидать от нас чего-либо", - сказал он.

Ранее Эрдоган заявил, что решение о вступлении Турции в Евросоюз (ЕС) будет приветствоваться, но Турция считает себя самодостаточной страной и не нуждается в помощи или поддержке от Европы.

В.Алиев