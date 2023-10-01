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Регион 01.10.2023 21:00

Эрдоган заявил, что Турция ничего не ждет от ЕС

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Турция ничего не ждет от ЕС относительно вступления в союз. Об этом он сообщил во время выступления в парламенте, передает Haberturk.

По его словам, если ЕС откажется от "несправедливого отношения касательно выдачи виз, то они исправят свои ошибки".

"Если же нет, то они потеряют право ожидать от нас чего-либо", - сказал он.

Ранее Эрдоган заявил, что решение о вступлении Турции в Евросоюз (ЕС) будет приветствоваться, но Турция считает себя самодостаточной страной и не нуждается в помощи или поддержке от Европы.

В.Алиев

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЕС, ЭРДОГАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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