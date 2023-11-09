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Регион 09.11.2023 21:54

Совет ЕС продлил санкции против Турции за бурение в Восточном Средиземноморье

Совет ЕС продлил в четверг ограничительные меры, введенные в 2019 году в связи с несанкционированной буровой деятельностью Турции в Восточном Средиземноморье, еще на год - до 30 ноября 2024 года.

"Ограничительные меры включают замораживание активов внесенных в перечень лиц и организаций, а гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства или экономические ресурсы лицам из этого списка. Кроме того, на лиц, включенных в перечень, распространяется запрет на поездки в или через Европейский союз", - говорится в коммюнике совета, опубликованном в Брюсселе.

Совет ЕС принял 11 ноября 2019 года решение об ограничительных мерах ввиду несанкционированной деятельности Турции по бурению в Восточном Средиземноморье, отмечается в коммюнике.

В исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра и на континентальном шельфе были обнаружены большие запасы углеводородов. Руководство Турции оспаривает границы кипрской ИЭЗ и заявляет, что Анкара имеет право на природные ресурсы в регионе.

Главы государств и правительств Евросоюза на саммите ЕС 20 июня 2019 года осудили бурение Турцией скважин по добыче газа в Восточном Средиземноморье и в Эгейском море, поручили Брюсселю подготовить "адресные меры" против Анкары.

"Европейский совет выражает серьезную озабоченность по поводу происходящей незаконной буровой деятельности Турции в Восточном Средиземноморье и сожалеет, что Турция еще не ответила на неоднократные призывы ЕС прекратить такую деятельность", - говорилось в итоговом документе саммита.

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Тэги: ЕС, ТУРЦИЯ, САНКЦИИ, ПРОДЛЕНИЕ


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