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Регион 05.10.2023 09:02

Турция собирается организовать в октябре международную встречу по урегулированию ситуации в Украине

Турция планирует позднее в октябре провести встречу советников по национальной безопасности союзных ей стран для обсуждения урегулирования в Украине, сообщает в среду Bloomberg со ссылкой на источники.

"Турция готовится провести третью международную встречу между советниками по нацбезопасности разных стран (...) Участники обсудят пути достижения долгосрочного мира в Украине", - информирует агентство.

Встречу планируют организовать в Стамбуле в октябре. Ее, в частности, посетит советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Точное число возможных участников не сообщается. Представители России, по словам собеседников агентства, не приглашены. Также неясно, отправит ли КНР своего представителя.

Отмечается, что на встрече также планируют обсудить желание Украины провести мирный саммит позднее в этом году.

Предыдущие подобные переговоры прошли в июне в Дании и в августе в Саудовской Аравии.

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Тэги: ТУРЦИЯ, УКРАИНА, УРЕГУЛИРОВАНИЕ, ОБСУЖДЕНИЕ


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