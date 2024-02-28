Эрдоган заявил о готовности наладить российско-украинский диалог

Турция готова приложить усилия для возобновления российско-украинских переговоров, сообщает в среду агентство "Анадолу" со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
"Для достижения мира мы готовы восстановить процесс переговоров, которые ранее проходили в Стамбуле", - заявил Эрдоган в видеообращении к участникам саммита "Украина - Юго-Восточная Европа".
"Дипломатия и диалог должны получить шанс закончить войну справедливым и прочным миром. (...) Я считаю, что необходимо инициировать совместные усилия, хотя бы для определения общих параметров мира", - добавил турецкий лидер.
Эрдоган также отметил необходимость установления принципов гарантии безопасности коммерческих судов в Черном море и сообщил, что Анкара участвует в переговорах по созданию нового положения ООН об обязательствах по обеспечению безопасности.
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