Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8414 RUR   0.0184 GBR   2.1532 TRY   0.0546

Цена на нефть

27.02 $/bbl +/- WTI 78.87 +1.29 Brent 82.66 +0.99

Регион 28.02.2024 22:15

Эрдоган заявил о готовности наладить российско-украинский диалог

Турция готова приложить усилия для возобновления российско-украинских переговоров, сообщает в среду агентство "Анадолу" со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Для достижения мира мы готовы восстановить процесс переговоров, которые ранее проходили в Стамбуле", - заявил Эрдоган в видеообращении к участникам саммита "Украина - Юго-Восточная Европа".

"Дипломатия и диалог должны получить шанс закончить войну справедливым и прочным миром. (...) Я считаю, что необходимо инициировать совместные усилия, хотя бы для определения общих параметров мира", - добавил турецкий лидер.

Эрдоган также отметил необходимость установления принципов гарантии безопасности коммерческих судов в Черном море и сообщил, что Анкара участвует в переговорах по созданию нового положения ООН об обязательствах по обеспечению безопасности.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Лавров и Фидан на встрече в Турцию обсудят, в т.ч., ситуацию на Южном Кавказе - МИД РФ Встреча Путина и Эрдогана не состоится до президентских выборов в РФ - Песков Путин - Эрдогану: мы продолжим наш конструктивный диалог и совместную работу по актуальным вопросам Путин и Эрдоган провели телефонный разговор Турпоток в Турцию в январе вырос на 2% Главы МИД РФ и Турции провели переговоры в Рио-де-Жанейро Азербайджан на прошлой неделе поставил в РФ 2,1 млн яиц Азербайджан и Турция к 12 февраля ввезли в РФ почти 20 млн яиц На переговорах РФ и Турции будут обсуждаться весь спектр торгово-экономических отношений, в том числе расчеты и газовый хаб - Песков Азербайджан и Турция к 5 февраля поставили в РФ 13,3 млн яиц

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az