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СНГ 25.08.2023 21:36

Зеленский сообщил, что обсудил с Фиданом «важные вопросы»

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в пятницу в Киеве с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

"Многие важные вопросы: Формула мира, подготовка к Глобальному саммиту мира, риски, связанные с российской блокировкой "Черноморского зернового коридора", - написал Зеленский в Телеграм-канале.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, в ходе встречи глава государства отметил постоянную и последовательную поддержку Украины со стороны Турции, а также дипломатические усилия ее руководства, прежде всего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, направленные на прекращение войны и восстановление стабильности и безопасности в Черноморском регионе. Он также подчеркнул важность обращения президента Турции к участникам третьего саммита международной Крымской платформы.

"Мы услышали очень важные сигналы о поддержке нашей территориальной целостности и суверенитета. Важно, что президент Эрдоган обратился к нам со словами, что Крым - это Украина", - сказал Зеленский.

Отдельное внимание стороны уделили состоянию реализации Украинской формулы мира и подготовке к глобальному саммиту по ее выполнению.

"Турция стала одним из первых лидеров Формулы мира. Рассчитываем на дальнейшую активную роль Турецкой Республики в ее имплементации", - заявил президент.

В свою очередь министр иностранных дел Турецкой Республики отметил непоколебимую поддержку со стороны его страны территориальной целостности и суверенитета Украины, а также важность Украинской формулы мира.

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Тэги: УКРАИНА, ТУРЦИЯ, ВСТРЕЧА


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