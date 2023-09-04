Украине необходимо смягчить позицию по Черноморскому коридору - Эрдоган

Украина должна смягчить позицию по Черноморскому коридору для доступа зерна в беднейшие страны, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Как отметил господин президент (РФ Владимир Путин - ИФ), особенно здесь, в этой ситуации, Украина совместно с Россией, в плане совместных шагов Украине необходимо смягчить свой подход. Особенно в настоящее время", - сказал Эрдоган по итогам переговоров с Путиным в понедельник.

По его словам, "черноморский коридор будет служить для беднейших стран, в которые будет поступать вот это зерно".