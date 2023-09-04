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АПК 04.09.2023 18:26

Украине необходимо смягчить позицию по Черноморскому коридору - Эрдоган

Украина должна смягчить позицию по Черноморскому коридору для доступа зерна в беднейшие страны, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Как отметил господин президент (РФ Владимир Путин - ИФ), особенно здесь, в этой ситуации, Украина совместно с Россией, в плане совместных шагов Украине необходимо смягчить свой подход. Особенно в настоящее время", - сказал Эрдоган по итогам переговоров с Путиным в понедельник.

По его словам, "черноморский коридор будет служить для беднейших стран, в которые будет поступать вот это зерно".

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, УКРАИНА, ЗЕРНО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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