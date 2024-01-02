Турция запретила проход через проливы минным тральщикам для Украины

Власти Турции сообщили, что не допустят в свои проливы минные тральщики, которые Великобритания передала Украине.

До окончания боевых действий на территории Украины турецкие проливы будут закрыты для обеих сторон конфликта в соответствии со ст. 19 Конвенции ООН по морскому праву.

"Утверждение, содержащееся в некоторых публикациях прессы, о том, что "миноискатели, предоставленные Соединенным Королевством Украине, получили разрешение на проход через турецкие проливы в Черное море", не соответствует действительности",- сказано в сообщении Центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции в соцсети X.

В ведомстве уточнили, что Турция выполняет положения Конвенции о море и сохраняет принципиальную позицию на протяжении всего конфликта, чтобы предотвратить эскалацию в Черном море. В сообщении указано, что власти страны предупредили союзников о своем решении.

11 декабря Минобороны Великобритании сообщило, что совместно с Норвегией страна возглавит коалицию по поддержке Украины на море. Британский министр обороны Грант Шаппс распорядился передать Киеву два минно-поисковых корабля класса Sandown.