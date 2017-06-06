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Финансы 06.06.2017 14:44

НФПП в 2016г признал целесообразными для финансирования проекты с потребностью в инвестициях около 554,5 млн манатов

Потребность в инвестициях по проектам, одобренным Национальным фондом поддержки предпринимательства (НФПП) в 2016 году для финансирования, составила 554 млн 485,7 тыс. манатов.

Такие данные приведены в отчете фонда за 2016 год.

"В 2016 году в 54 уполномоченные кредитные организации фонда поступило 3,252 тыс. инвестиционных проектов от предпринимателей. Для финансирования целесообразными были признаны 3,198 тыс. проектов", - отмечается в отчете.

По данным фонда, инвестиционная стоимость проектов, представленных в фонд в 2016 году, составила 555 млн 483,7 тыс. манатов, в том числе по положительно оцененным для кредитования – 554 млн 485,7 тыс. манатов. При этом суммарная потребность в кредитах по представленным проектам составила 238 млн 996,5 тыс. манатов, в том числе 238 млн 282,6 тыс. манатов – по положительно оцененным для кредитования.

В 2016 году большего всего проектов – 1,322 тыс. или 40,7% всех проектов - было представлено предпринимателями, действующими в Аранском экономическом районе. Кроме этого, 165 проектов или 5,1% представили предприниматели, действующие в Баку и пригородах столицы.

Наиболее активно представляли проекты предприниматели, действующие в сфере АПК. В частности, в 2016 году предприниматели представили 3,1 тыс. проектов (95,3%).

В 2016 году по линии НФПП кредиты на общую сумму 189,4 млн манатов получили 2,477 тыс. субъектов предпринимательства. Финансирование этих проектов позволило создать 8,106 тыс. новых рабочих мест.

НФПП был создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.

А.Азизов

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Тэги: НФПП, КРЕДИТЫ, ОДОБРЕНИЕ


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