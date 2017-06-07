Туркменский лидер распорядился отменить льготы для населения

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов считает действующую систему социальных льгот для жителей республики неэффективной и предлагает ее отменить.

Как сообщает Государственное информационное агентство страны, с таким заявлением президент выступил накануне на заседании правительства.

"Очевидным является тот факт, что система льгот в настоящее время стала полностью неэффективной, о чём мы уже и ранее неоднократно говорили. Поэтому, Б.Ходжамаммедов (вице-премьер Бяшиммырат Ходжамаммедов - ИФ), поручаю вам в ближайшее время подготовить свои предложения по аннулированию всех льгот, то есть льготы должны предоставляться не всем, а только тем, кто действительно нуждается в социальной помощи", - цитирует агентство главу государства.

Первый президент Туркменистана Сапармурат Ниязов ввел в 1993 году в стране льготы для граждан, в соответствии с которыми они начали бесплатно получать воду, газ и электричество.