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СНГ 07.06.2017 10:12

Туркменский лидер распорядился отменить льготы для населения

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов считает действующую систему социальных льгот для жителей республики неэффективной и предлагает ее отменить.

Как сообщает Государственное информационное агентство страны, с таким заявлением президент выступил накануне на заседании правительства.

"Очевидным является тот факт, что система льгот в настоящее время стала полностью неэффективной, о чём мы уже и ранее неоднократно говорили. Поэтому, Б.Ходжамаммедов (вице-премьер Бяшиммырат Ходжамаммедов - ИФ), поручаю вам в ближайшее время подготовить свои предложения по аннулированию всех льгот, то есть льготы должны предоставляться не всем, а только тем, кто действительно нуждается в социальной помощи", - цитирует агентство главу государства.

Первый президент Туркменистана Сапармурат Ниязов ввел в 1993 году в стране льготы для граждан, в соответствии с которыми они начали бесплатно получать воду, газ и электричество.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, НАСЕЛЕНИЕ, ЛЬГОТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]