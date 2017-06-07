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СНГ 07.06.2017 12:09

В Ставропольском крае упал вертолет, пострадал пилот

Вертолёт потерпел крушение на Ставрополье при выполнении сельхозработ, есть пострадавший, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы главного управления МЧС по региону Олег Дегтярев.

"В 10:11 в Андроповском районе, в трёх километрах южнее села Курсавка, произошло крушение вертолёта Ми-2, выполнявшего сельхозработы", - сказал О.Дегтярев.

По его словам, пилот получил травмы средней степени тяжести.

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Тэги: РОССИЯ, СТАВРОПОЛЬЕ, ВЕРТОЛЁТ, КРУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]