В Ставропольском крае упал вертолет, пострадал пилот

Вертолёт потерпел крушение на Ставрополье при выполнении сельхозработ, есть пострадавший, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы главного управления МЧС по региону Олег Дегтярев.

"В 10:11 в Андроповском районе, в трёх километрах южнее села Курсавка, произошло крушение вертолёта Ми-2, выполнявшего сельхозработы", - сказал О.Дегтярев.

По его словам, пилот получил травмы средней степени тяжести.