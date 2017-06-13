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СНГ 13.06.2017 15:17

Президент Молдавии намерен блокировать инициативу об ограничении вещания российских телеканалов

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что всеми доступными средствами будет блокировать законопроект о запрете "российской пропаганды".

"Мы будем блокировать этот законопроект всеми доступными средствами. Если он будет принят, я не буду промульгировать такой закон - ни первый раз, ни второй раз. Если правящей коалиции это не понравится - пожалуйста, пусть идут на референдум (об импичменте президента - ИФ). Я хочу им сказать, что это не пройдет", - сказал И.Додон на пресс-конференции во вторник.

Ранее во вторник Демократическая партия Молдавии зарегистрировала законодательную инициативу о "борьбе с российской пропагандой". Законопроект предусматривает запрет на трансляцию информационных, политико-аналитических и военных программ, произведенных в странах, которые не ратифицировали Конвенцию о трансграничном телевидении.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ТЕЛЕКАНАЛЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]