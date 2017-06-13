Президент Молдавии намерен блокировать инициативу об ограничении вещания российских телеканалов

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что всеми доступными средствами будет блокировать законопроект о запрете "российской пропаганды".

"Мы будем блокировать этот законопроект всеми доступными средствами. Если он будет принят, я не буду промульгировать такой закон - ни первый раз, ни второй раз. Если правящей коалиции это не понравится - пожалуйста, пусть идут на референдум (об импичменте президента - ИФ). Я хочу им сказать, что это не пройдет", - сказал И.Додон на пресс-конференции во вторник.

Ранее во вторник Демократическая партия Молдавии зарегистрировала законодательную инициативу о "борьбе с российской пропагандой". Законопроект предусматривает запрет на трансляцию информационных, политико-аналитических и военных программ, произведенных в странах, которые не ратифицировали Конвенцию о трансграничном телевидении.