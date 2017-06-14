Баку и Таллинн подпишут соглашение в сфере транспорта – глава МИД Эстонии

Баку и Таллинн подпишут соглашение по сотрудничеству в сфере транспорта, заявил МИД Эстонии Свен Миксер.

«Мы (во время визита в Азербайджан 12 июня - ИФ) обсудили возможность подписания транспортного соглашения. Мы надеемся, что это произойдет в сентябре, когда мы проведем соответствующую министерскую встречу в Таллинне», - сказал С.Миксер в интервью агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По словам С.Миксера, в рамках его визита в Баку, стороны также обсудили возможности подписания соглашения в сфере ветеринарии и фитосанитарии, которые необходимы для сотрудничества в сфере сельского хозяйства. «Мы получили предложения с азербайджанской стороны и наши эксперты их рассматривают. Я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем организовать встречу на министерском уровне для того, чтобы подписать их»,- отметил он.

Глава МИД отметил, что Таллинн ожидает тесного участия Баку в министерских встречах во время председательства Эстонии в Совете Европейского союза. «Мы ожидаем тесного участия Азербайджана в министерских встречах в разных сферах. Мы также надеемся, что наше председательство (в Совете Европейского союза - ИФ) поможет сблизить деловые круги, гражданское общество, лидеров», - сказал министр.

Полный текст интервью со С.Миксером будет в ближайшее время опубликован на сайте www.interfax.az.

Ф.Исазаде