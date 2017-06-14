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14.06.2017 13:26

В Баку открылась фотовыставка «Православие в событиях и лицах»

13 июня с.г. в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) открылась фотовыставка «Православие в событиях и лицах». Выставку открыли Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Владимир Дорохин, архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр и руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов.

Фотовыставка является совместным проектом фотохудожников Халига Алиева и священника Дионисия Свечникова. Авторы в своих фотокартинах показывают многообразие духовного мира. Над ними они работали несколько лет. Сюжеты снимались в православных храмах Азербайджана. Особое место в экспозиции занимают лица священнослужителей и мирян.

Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов сердечно поздравил архиепископа Бакинского и Азербайджанского Александра с 65-летием со дня рождения.

В открытии выставки приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Азербайджанской Республике Геннадий Ахрамович и епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Иннокентий.


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]