В Баку открылась фотовыставка «Православие в событиях и лицах»

13 июня с.г. в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) открылась фотовыставка «Православие в событиях и лицах». Выставку открыли Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Владимир Дорохин, архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр и руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов.
Фотовыставка является совместным проектом фотохудожников Халига Алиева и священника Дионисия Свечникова. Авторы в своих фотокартинах показывают многообразие духовного мира. Над ними они работали несколько лет. Сюжеты снимались в православных храмах Азербайджана. Особое место в экспозиции занимают лица священнослужителей и мирян.
Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов сердечно поздравил архиепископа Бакинского и Азербайджанского Александра с 65-летием со дня рождения.
В открытии выставки приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Азербайджанской Республике Геннадий Ахрамович и епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Иннокентий.
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