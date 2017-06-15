Fiat Chrysler отзывает с рынка почти 300 тыс. минивэнов из-за проблем с проводкой

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) отзывает с рынка почти 300 тыс. минивэнов, чтобы исправить проблемы с проводкой, которые могут привести к неожиданному раскрытию подушек безопасности на водительском месте.

Как пишет The Wall Street Journal, из-за дефекта восемь человек получили травмы.

Неполадки выявлены в минифургонах Dodge Grand Caravan 2011-2012 годов выпуска. FCA отзовет более 209 тыс. таких автомобилей в США и еще 87,7 тыс. в Канаде.