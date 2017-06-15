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Транспорт и связь 15.06.2017 21:30

Fiat Chrysler отзывает с рынка почти 300 тыс. минивэнов из-за проблем с проводкой

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) отзывает с рынка почти 300 тыс. минивэнов, чтобы исправить проблемы с проводкой, которые могут привести к неожиданному раскрытию подушек безопасности на водительском месте.

Как пишет The Wall Street Journal, из-за дефекта восемь человек получили травмы.

Неполадки выявлены в минифургонах Dodge Grand Caravan 2011-2012 годов выпуска. FCA отзовет более 209 тыс. таких автомобилей в США и еще 87,7 тыс. в Канаде.

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Тэги: США, FCA, АВТОМОБИЛИ, ОТЗЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]