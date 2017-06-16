Вопросы связанные с введением обязательного медицинского страхования в Азербайджане были обсуждены сегодня (14 июня) в ходе бизнес-форума, организованного Caspian European Club и Caspian American Club при участии директора Государственного Агентства Обязательного Медицинского Страхования при Кабинете Министров Азербайджанской Республики Заура Алиева.

Выступая на бизнес-форуме директор Государственного Агентства Обязательного Медицинского Страхования при Кабинете Министров Азербайджанской Республики Заур Алиев проинформировал о деятельности и дальнейших планах Агентства.

«Как известно, согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, успешно продолжается реализация пилотного проекта внедрения обязательного медицинского страхования в Евлахском районе и городе Мингечевир», - сказал Заур Али­ев. По его словам, лица, состоящие на официальном учете в пилотных зонах, бесплатно воспользовались базовым пакетом обяза­тельного медицинского страхования, охватывающим 1829 видов медицинских услуг.

Он подчеркнул, что в медицинских учреждениях, где применяется обязательное медицинское страхование выросли заработные платы врачей, среднего и младшего медицинского персонала.

Как отметил Заур Алиев, обязательное медицинское страхование является системой социального обеспечения в области защиты инте­ресов и здоровья граждан.

«Введение обязательного страхования является составной частью реформ в сфере здравоохранения», - отметил глава госагентства. По его словам, применение обязательного страхования усилит финансовый потенциал системы здравоохранения.

«В сущности, внедрение обязательного страхования является особой формой финансирования здравоохранения», - завершил Заур Алиев.

В рамках бизнес-форума компании Caspian European Club задали вопросы, связанные с внедрением обязательного медицинского стра­хования в Азербайджане, а также внесли предложения для продолжения активного диалога между бизнесом и Государственным Агентством Обязательного Медицинского Страхования. Тельман Алиев отметил, что до назначения на пост директора Государственно­го Агентства Обязательного Медицинского Страхования, Заур Алиев являлся членом правления Caspian European Clubи очень активно участвовал в обсуждениях и в реализации различных проектов.

Выступая на бизнес-форуме, первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club и Caspian American Club Тельман Алиев поблагодарил Заура Алиева за конструктивный диалог, а также за внимание к предложениям и просьбам, высказанным членами Клуба в ходе мероприятия.

Тельман Алиев отметил, что с сентября в Грузии начнет функционировать компания Caspian Energy Georgia, которая будет заниматься организацией бизнес-форумов, CEO Lunch, тренингов, семинаров, круглых столов, ежегодного Caspian Energy Forum и церемонией вру­чения национальных и международных премий в Тбилиси и Батуми.

Он также напомнил, что Клуб был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспий­ско-черноморском регионе. Председателем Caspian European Club и Caspian American Club является Его Превосходительство Прези­дент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. По словам Тельмана Алиева, с момента создания Caspian European Club и Caspian American Club способствуют привлечению доходов от нефтяной отрасли на развитие ненефтяного сектора. Caspian European Club и Caspian American Club объединяющие в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций, осуществляют свою деятельность в 50 стра­нах мира, ведут активную работу в направлении поддержки диалога между государственными структурами и частным сектором.

В ходе бизнес-форума Зауру Алиеву был вручен сертификат почетного члена Caspian European Club. На бизнес-форуме принимали участие руководители компаний и послы, представители ряда дипломатических ведомств и международных организаций.

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