В РИКЦ в Баку прошла творческая встреча с писателем-фантастом Александром Хакимовым

14 июня с.г. в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) состоялась творческая встреча с известным азербайджанским писателем-фантастом Александром Хакимовым.

Он рассказал о своем тридцатилетнем творческом пути и представил новую книгу «Зевающая чайка» - сборник рассказов, статьей, эссе и стихов писателя, написанных в разное время.

Автор фотоиллюстраций к книге, известный фотограф и писатель Рустам Гусейнов рассказал о том литературном фоне, на котором проходит творчество Александра Хакимова – сильно повлиявших на него бакинских фантастов советского периода Евгении Войскунском, Исае Лукодьянове, Генрихе Альтове, Павле Амнуэле, а также о современном состоянии фантастической литературы в Азербайджане.

Встреча завершилась обсуждением идеи создания «Клуба фантастическийх идей» с участием бакинских школьников, а председатель Ассоциации русскоязычных учебных заведений Азербайджана, руководитель Учебно-методического центра РИКЦ Любовь Якунина вручила учащимся школы-лицея № 6 города Баку дипломы победителей Международного конкурса для студентов и школьников «Кубок ТРИЗ Саммита 2017» в номинации «Фантазирование» за самую оригинальную коллективную работу.

Во встрече приняли участие председатель Ассоциации «Азербайджан-Израиль» Вахид Байрамов, руководитель Центра трансфера технологий Азербайджанского государственного экономического университета Айдын Гусейнов, представители творческой и научной общественности.

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