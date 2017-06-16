Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7023 EUR   1.8971 RUR   0.0294 GBR   2.1738 TRY   0.4832

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.46 Brent   46.92

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 25° Завтра 16° 22° 18 Июн 18° 24° 19 Июн 21° 28°

Дальнее зарубежье 16.06.2017 15:05

В Италии проходит общенациональная транспортная забастовка

Общенациональная транспортная забастовка началась в ряде городов Италии, она затронет многие транспортные узлы, сообщает в пятницу сайт итальянской газеты "Коррьере делла сера".

Организаторами забастовки стали профсоюзы, выступающие против плана властей по приватизации и либерализации отрасли пассажирских перевозок.

В частности, в Риме объявлено о начале 24-часовой стачки. Забастовки проходят и в других крупных городах - таких как Милан и Флоренция.

Подобные акции протеста уже привели к существенным перебоям в движении метрополитена, наземного и железнодорожного транспорта, а также к отмене международных и внутренних рейсов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИТАЛИЯ, ЗАБАСТОВКА, ТРАНСПОРТ


Похожие новости


Итальянские транспортники объявили забастовку

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]