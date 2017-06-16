В Италии проходит общенациональная транспортная забастовка

Общенациональная транспортная забастовка началась в ряде городов Италии, она затронет многие транспортные узлы, сообщает в пятницу сайт итальянской газеты "Коррьере делла сера".

Организаторами забастовки стали профсоюзы, выступающие против плана властей по приватизации и либерализации отрасли пассажирских перевозок.

В частности, в Риме объявлено о начале 24-часовой стачки. Забастовки проходят и в других крупных городах - таких как Милан и Флоренция.

Подобные акции протеста уже привели к существенным перебоям в движении метрополитена, наземного и железнодорожного транспорта, а также к отмене международных и внутренних рейсов.