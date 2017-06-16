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Дальнее зарубежье 16.06.2017 15:40

Число жертв пожара в многоэтажном доме в Лондоне возросло до 20 человек

По меньшей мере 20 человек погибли в результате пожара, вспыхнувшего в многоэтажном жилом доме в британской столице, сообщает в пятницу интернет-портал газеты "Дейли миррор".

Как отмечает издание, у местных властей есть опасения, что окончательное число жертв может достигнуть 100 человек.

На месте происшествия по-прежнему проводятся работы в поисках тел погибших, которые остаются под завалами здания.

Ранее сообщалось о 17 погибших. Еще более 70 числятся пропавшими без вести.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ПОЖАР, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]