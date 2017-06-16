Число жертв пожара в многоэтажном доме в Лондоне возросло до 20 человек

По меньшей мере 20 человек погибли в результате пожара, вспыхнувшего в многоэтажном жилом доме в британской столице, сообщает в пятницу интернет-портал газеты "Дейли миррор".

Как отмечает издание, у местных властей есть опасения, что окончательное число жертв может достигнуть 100 человек.

На месте происшествия по-прежнему проводятся работы в поисках тел погибших, которые остаются под завалами здания.

Ранее сообщалось о 17 погибших. Еще более 70 числятся пропавшими без вести.