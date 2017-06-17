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СНГ 17.06.2017 13:53

Украина отменила "закон Савченко", по которому день предварительного заключения засчитывался за два дня основного наказания

Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины о правилах сложения наказаний и зачисления срока предварительного заключения".

Согласно сообщению пресс-службы президента Украины, закон вносит изменения в часть 5 статьи 72 "Правила сложения наказаний и зачет срока предварительного заключения" Уголовного кодекса, согласно которым предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания при осуждении к лишению свободы день за день или по правилам, предусмотренным в части 1 этой статьи.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Он был принят Верховной Радой 18 мая, и отменил так называемый "закон Савченко", который вступил в силу 24 декабря 2015 года и предусматривал, что каждый день предварительного заключения должен быть зачтен как два дня основного наказания.

По словам министра юстиции Украины Павла Петренко, за время действия "закона Савченко" около 8 тыс. опасных преступников вышли на свободу, около 2 тыс. совершили повторные преступления и вернулись в места заключения.

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Тэги: УКРАИНА, ЗАКОН, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]