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Дальнее зарубежье 17.06.2017 17:15

Де Мистура назначил новый раунд переговоров по Сирии в Женеве на 10 июля

Новый раунд межсирийских переговоров в Женеве под эгидой ООН назначен на 10 июля, сообщил в субботу офис спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

"Спецпосланник по Сирии хочет объявить, что проведет седьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве. Участники переговоров прибудут 9 июля, а сам раунд стартует 10 июля", - говорится в сообщении офиса де Мистуры, поступившем в "Интерфакс".

Как отмечается в сообщении, следующие раунды межсирийских переговоров планируется провести в августе и в сентябре.

"В дополнение к формальным сессиям межсирийских переговоров под эгидой спецпосланника продолжатся экспертные встречи для консультаций по конституционным и правовым вопросам, которые были установлены на шестом раунде", - отметили в офисе С. де Мистуры.

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Тэги: ООН, СИРИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, ДАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]