Де Мистура назначил новый раунд переговоров по Сирии в Женеве на 10 июля

Новый раунд межсирийских переговоров в Женеве под эгидой ООН назначен на 10 июля, сообщил в субботу офис спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

"Спецпосланник по Сирии хочет объявить, что проведет седьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве. Участники переговоров прибудут 9 июля, а сам раунд стартует 10 июля", - говорится в сообщении офиса де Мистуры, поступившем в "Интерфакс".

Как отмечается в сообщении, следующие раунды межсирийских переговоров планируется провести в августе и в сентябре.

"В дополнение к формальным сессиям межсирийских переговоров под эгидой спецпосланника продолжатся экспертные встречи для консультаций по конституционным и правовым вопросам, которые были установлены на шестом раунде", - отметили в офисе С. де Мистуры.