Сын экс-премьера Грузии Иванишвили опроверг слухи об инсульте у отца

Сын бывшего премьер-министра Грузии миллиардера Бидзины Иванишвили Бера опроверг распространенную накануне информацию о том, что его отец перенес инсульт.
"Мой 61-летний отец ежедневно тренируется и своим здоровьем может сравниться с любым молодым человеком. Мне звонят друзья и спрашивают об отце, поэтому я решил ответить всем. Мне жаль тех людей, которые с радостью распространяют эту дезинформацию, так как они не знают любви ни к отцу, ни к матери, ни к своей родине", - написал Б.Иванишвили в "Фейсбуке".
Накануне в эфире телекомпании "Рустави 2" в пресс-службе Б.Иванишшвили также категорически опровергли информацию о тяжелом состоянии здоровья бывшего премьер-министра, заявив, что "подобные сплетни распространяет бывшая партия власти "Единое национальное движение", управляемая экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили".
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из пулеметов, гранатометов и минометов - Минобороны
Баку обвиняет Ереван в обострении ситуации на фронте с целью срыва переговоров
Алиев выразил соболезнования Меркель в связи с кончиной Коля
Роснефть открыла первое месторождение нефти на шельфе Восточной Арктики
Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с ЕС в сфере диверсификации экономики и экспорта
Президент Алиев утвердил порядок ведения учета доходов и расходов в сферах производства и торговли
Путин дал старт Кубку Конфедераций
Кубок конфедераций FIFA 2017 стартует матчем Россия - Новая Зеландия в Санкт-Петербурге
Пожарные эвакуировали в Сумгайыте 25 жильцов общежития, в котором возник пожар – МЧС Азербайджана
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство автодороги в Биласуварском районе
Президент Алиев выделил 2,5 млн манатов на строительство автодороги в Абшеронском районе
Президент Азербайджана выделил 7,5 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Лянкяране
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
«Мой час» - новый безлимитный интернет-пакет от Bakcell
В РИКЦ в Баку прошла творческая встреча с писателем-фантастом Александром Хакимовым
Реформы в системе медицинского страхования обсуждены в рамках бизнес-форума Caspian European Club и Caspian American Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»