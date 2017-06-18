Сын экс-премьера Грузии Иванишвили опроверг слухи об инсульте у отца

Сын бывшего премьер-министра Грузии миллиардера Бидзины Иванишвили Бера опроверг распространенную накануне информацию о том, что его отец перенес инсульт.

"Мой 61-летний отец ежедневно тренируется и своим здоровьем может сравниться с любым молодым человеком. Мне звонят друзья и спрашивают об отце, поэтому я решил ответить всем. Мне жаль тех людей, которые с радостью распространяют эту дезинформацию, так как они не знают любви ни к отцу, ни к матери, ни к своей родине", - написал Б.Иванишвили в "Фейсбуке".

Накануне в эфире телекомпании "Рустави 2" в пресс-службе Б.Иванишшвили также категорически опровергли информацию о тяжелом состоянии здоровья бывшего премьер-министра, заявив, что "подобные сплетни распространяет бывшая партия власти "Единое национальное движение", управляемая экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили".