Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8445 RUR   0.0191 GBR   2.1089 TRY   0.0592

Цена на нефть

16.11 $/bbl +/- WTI 72.90 -3.76 Brent 77.42 -3.76

Регион 17.11.2023 13:36

Зурабишвили отмечает влияние Иванишвили на политическую жизнь в Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что бывший премьер-министр республики, миллиардер Бидзина Иванишвили имеет доминирующее влияние на власть в стране, деолигархизация может произойти через проведение свободных парламентских выборов в 2024 году и прихода к власти проевропейских сил.

"Кроме Иванишвили другого олигарха в грузинской политике нет. (...) Очевидно, что Иванишвили имеет доминирующее влияние на действующих грузинских правителей", - сказала Зурабишвили в интервью французской газете "Монд".

При этом она отметила, что не знает о реальном вмешательстве Иванишвили в экономику Грузии.

По ее словам, деолигархизация в Грузии может произойти через проведение свободных парламентских выборов в 2024 году и прихода к власти проевропейских сил.

Отвечая на вопрос, что президентом она стала благодаря Иванишвили и основанной им партии "Грузинская мечта", Зурабишвили подтвердила, что без этой поддержки она не смогла бы стать президентом на выборах в 2018 году, однако в отличие от сегодняшних представителей власти она проводит независимую политику.

Отношения между Зурабишвили и правительством резко обострились с весны этого года, когда, выступая в парламенте, она обвинила действующие власти в смене политического курса страны с евроинтеграции на сближение с Россией. В октябре правящая партия "Грузинская мечта" начала в парламенте процедуру импичмента президента, однако попытка проведения процедуры импичмента провалилась из-за нехватки в парламенте голосов депутатов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЭКС/ПРЕМЬЕР, ВЛИЯНИЕ


Похожие новости


Парламент Грузии не смог объявить импичмент президенту Зурабишвили Президент Грузии назвала фарсом процедуру импичмента против нее Премьер Грузии сожалеет о нарушении президентом Конституции Зурабишвили отказалась подавать в отставку после вердикта КС Конституционный суд Грузии усмотрел в зарубежных визитах президента Зурабишвили нарушение Конституции страны Алиев: у Баку и Тбилиси имеются очень большие планы в сферах энергетики и транспорта Азербайджан готов направить своих представителей в Грузию для переговоров с Арменией по нормализации отношений, если будет согласие Еревана - Алиев Заключение мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией создаст новую политическую реальность на Южном Кавказе - Алиев Алиев прибыл с рабочим визитом в Грузию Зурабишвили на фоне начала процедуры импичмента против нее встретилась с Макроном в Париже

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az