Зурабишвили отмечает влияние Иванишвили на политическую жизнь в Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что бывший премьер-министр республики, миллиардер Бидзина Иванишвили имеет доминирующее влияние на власть в стране, деолигархизация может произойти через проведение свободных парламентских выборов в 2024 году и прихода к власти проевропейских сил.
"Кроме Иванишвили другого олигарха в грузинской политике нет. (...) Очевидно, что Иванишвили имеет доминирующее влияние на действующих грузинских правителей", - сказала Зурабишвили в интервью французской газете "Монд".
При этом она отметила, что не знает о реальном вмешательстве Иванишвили в экономику Грузии.
По ее словам, деолигархизация в Грузии может произойти через проведение свободных парламентских выборов в 2024 году и прихода к власти проевропейских сил.
Отвечая на вопрос, что президентом она стала благодаря Иванишвили и основанной им партии "Грузинская мечта", Зурабишвили подтвердила, что без этой поддержки она не смогла бы стать президентом на выборах в 2018 году, однако в отличие от сегодняшних представителей власти она проводит независимую политику.
Отношения между Зурабишвили и правительством резко обострились с весны этого года, когда, выступая в парламенте, она обвинила действующие власти в смене политического курса страны с евроинтеграции на сближение с Россией. В октябре правящая партия "Грузинская мечта" начала в парламенте процедуру импичмента президента, однако попытка проведения процедуры импичмента провалилась из-за нехватки в парламенте голосов депутатов.
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