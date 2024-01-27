Президент Зурабишвили выразила сожаление о несостоявшейся встрече с Пашиняном по решению правительства Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила в соцсетях сожаление, что правительство не предоставило ей возможность встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в пятницу посетившим Тбилиси с рабочим визитом.

"Печально и следует отметить, что соответствующие ведомства не информируют президента о запланированных в страну визитах, встречах и мероприятиях высокого уровня", - написала Зурабишвили.

Один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта", председатель парламентского комитета Михаил Сарджвеладзе заявил в субботу журналистам, что визит Пашиняна в Грузию состоялся в рамках заседания грузино-армянской межправительственной комиссии, поэтому все было в рамках соответствующего регламента и правил.

"Мы не должны забывать, что Зурабишвили сама исключила возможность реального вклада в эти процессы, в том числе своими несогласованными шагами довела дело до того, что в отношении нее в парламенте начался процесс импичмента. Эта процедура формально завершилась без результата, но по своему содержанию привела к тому, что правительство стремится не сотрудничать с Зурабишвили", - заявил Сарджвеладзе.

В свою очередь представители оппозиции, комментируя публично высказанные сожаления Зурабишвили, посоветовали ей быть принципиальной в отношении правительства и принять решение о помиловании бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, отбывающего тюремное заключение.