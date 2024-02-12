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Внешняя политика 12.02.2024 17:11

Зурабишвили поздравила Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана

Президент Грузии Саломе Зурабишвили направила поздравление азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву с переизбранием на пост президента Азербайджана.

«От имени народа Грузии и от себя лично передаю Вам сердечные поздравления по случаю переизбрания Президентом Азербайджанской Республики. Искренне желаю Вам постоянных успехов и побед в неустанной деятельности, направленной на процветание Вашей страны и ее народа», - отмечается в тексте поздравления, которое опубликовано на сайте азербайджанского лидера.

Зурабишвили подчеркнула: «Я твердо верю, что совместными усилиями мы поднимем добрососедские и дружественные отношения, стратегическое партнерство между нашими братскими странами на новые вершины. Это, несомненно, усилит роль как Грузии, так и Азербайджана в укреплении стабильности и развития в регионе».

Р.Ахмедов

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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