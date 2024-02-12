Зурабишвили поздравила Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана

Президент Грузии Саломе Зурабишвили направила поздравление азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву с переизбранием на пост президента Азербайджана.

«От имени народа Грузии и от себя лично передаю Вам сердечные поздравления по случаю переизбрания Президентом Азербайджанской Республики. Искренне желаю Вам постоянных успехов и побед в неустанной деятельности, направленной на процветание Вашей страны и ее народа», - отмечается в тексте поздравления, которое опубликовано на сайте азербайджанского лидера.

Зурабишвили подчеркнула: «Я твердо верю, что совместными усилиями мы поднимем добрососедские и дружественные отношения, стратегическое партнерство между нашими братскими странами на новые вершины. Это, несомненно, усилит роль как Грузии, так и Азербайджана в укреплении стабильности и развития в регионе».

Р.Ахмедов