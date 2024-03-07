Зурабишвили намерена оставаться президентом Грузии до истечения мандата осенью 2024г

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в среду на встрече с представителями грузинских СМИ заявила, что будет исполнять свои полномочия до истечения президентского срока осенью текущего года.

"Если я буду нужна политике, я в ней останусь. Ясно одно - я дойду до конца моего президентского мандата", - сказала Зурабишвили.

Она считает, что ее роль, как президента, сегодня особенно важна для консолидации проевропейских сил в Грузии.

Комментируя вопрос о возможном помиловании бывшего президента Михаила Саакашвили, действующий президент заявила, что на нее оказывается в этом вопросе определенное давление со стороны Европарламента и других структур.

"Помилование Михаила Саакашвили, это мое президентское право, и вмешиваться в этот вопрос нельзя", - сказала Зурабишвили.

Она считает, что в Грузии есть необходимость внедрения системы многопартийного руководства.

"Мы с момента приобретения независимости живем так или иначе в однопартийной системе государственного руководства, но с этим пора кончать, если мы хотим перейти к формату европейского государства", - сказала Зурабишвили.

Отвечая на вопрос о введении визового режима для российских граждан или ограничения воздушного сообщения между двумя странами, Зурабишвили заявила, что принятие таких мер сегодня может быть расценено как конфронтационный шаг и может быть опасным для Грузии.