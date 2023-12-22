Тбилиси и Баку укрепят стратегическое партнерство - Гарибашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили направил поздравительное послание президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю его дня рождения, в котором выразил уверенность в укреплении стратегического партнерства Тбилиси и Баку.

«… хотел бы еще раз подчеркнуть, что стратегическое партнерство между Грузией и Азербайджаном будет и дальше укрепляться, обогащаясь многими двусторонними и многосторонними инициативами в интересах наших народов», - говорится в документе, в пятницу опубликованном на сайте главы азербайджанского государства.

В своем послании Гарибашвили отметил, что «очень высоко ценятся» «личные усилия (Алиева – ИФ) и (его – ИФ) участие в еще большем развитии отношений между Грузией и Азербайджаном».

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву 24 декабря исполнится 62 года.

Р.Керимов