Тбилиси и Баку укрепят стратегическое партнерство - Гарибашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили направил поздравительное послание президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю его дня рождения, в котором выразил уверенность в укреплении стратегического партнерства Тбилиси и Баку.
«… хотел бы еще раз подчеркнуть, что стратегическое партнерство между Грузией и Азербайджаном будет и дальше укрепляться, обогащаясь многими двусторонними и многосторонними инициативами в интересах наших народов», - говорится в документе, в пятницу опубликованном на сайте главы азербайджанского государства.
В своем послании Гарибашвили отметил, что «очень высоко ценятся» «личные усилия (Алиева – ИФ) и (его – ИФ) участие в еще большем развитии отношений между Грузией и Азербайджаном».
Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву 24 декабря исполнится 62 года.
Р.Керимов
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