Президент Грузии Зурабишвили не собирается подавать в отставку из-за разногласий с исполнительной властью

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не намерена досрочно покидать занимаемую должность из-за негативного отношения к ней действующего правительства, сформированного правящей партией "Грузинская мечта".
"Возможно, кто-то надеется, что обиды и притеснения сломают меня, заставят отказаться от президентской клятвы и Конституции. Все это напрасно", - сказала Зурабишвили, выступая во вторник с ежегодным докладом в парламенте.
Она предложила представителям оппозиции и властей начать консультации по евроатлантической интеграции Грузии на базе президентской администрации.
"Без объединения всех политических сил мы не сможем добиться исторической цели, вступления страны в Евросоюз. Моя роль на этом пути будет неизменной, буду стоять на страже независимости, демократии Грузии", - подчеркнула Зурабишвили.
Ранее в своем выступлении она обвинила исполнительную власть в попытках смены евроатлантического курса страны.
Разногласия между "Грузинской мечтой" и Зурабишвили начались в прошлом году, когда президент также обвинила правящую партию и исполнительную власть в изменении политического курса с евроатлантической интеграции Грузии на сближение с Россией.
В октябре прошлого года "Грузинская мечта" безуспешно попыталась начать процедуру импичмента Зурабишвили. Партия обвиняла ее в превышении президентских полномочий.
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