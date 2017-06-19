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Бизнес и законодательство 19.06.2017 14:31

Очередное заседание азербайджано-латвийской МПК состоится 20 июня в Баку

Очередное VII заседание азербайджано-латвийской межправительственной комиссии по вопросам экономики, науки, техники и культуры состоится 20 июня в Баку, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в посольстве Латвии в Азербайджане.

«Для участия в заседании комиссии Баку с визитом посетит сопредседатель МПК, министр транспорта Латвии Улдис Аугулис»,- отметили в посольстве.

Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр экологии и природных ресурсов Гусейн Багиров.

Предыдущее заседание МПК состоялось в июне 2016 года в Риге.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЛАТВИЯ, МПК, ЗАСЕДАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]