Очередное заседание азербайджано-латвийской МПК состоится 20 июня в Баку

Очередное VII заседание азербайджано-латвийской межправительственной комиссии по вопросам экономики, науки, техники и культуры состоится 20 июня в Баку, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в посольстве Латвии в Азербайджане.

«Для участия в заседании комиссии Баку с визитом посетит сопредседатель МПК, министр транспорта Латвии Улдис Аугулис»,- отметили в посольстве.

Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр экологии и природных ресурсов Гусейн Багиров.

Предыдущее заседание МПК состоялось в июне 2016 года в Риге.

Ф.Исазаде